Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! 'İhanet ve affetme' durumları büyük tepki çekmişti bu kez...

Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! 'İhanet ve affetme' durumları büyük tepki çekmişti... Çift bu kez romantizmin doruklarında. Son olarak bir kadınla, havuz başında el ele görüntüleri ortaya çıkan ve Ali Küçükbalçık olduğu ileri sürülen fotoğraf karesi hakkında Kibariye, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulunmuş ve ikili sosyal medyada eleştirilmişti. Daha önce de pek çok defa 'aldatma ve affetme' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çiftinden bu kez romantik bir paylaşım geldi.