Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! 'İhanet ve affetme' durumları büyük tepki çekmişti bu kez...
Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! 'İhanet ve affetme' durumları büyük tepki çekmişti... Çift bu kez romantizmin doruklarında. Son olarak bir kadınla, havuz başında el ele görüntüleri ortaya çıkan ve Ali Küçükbalçık olduğu ileri sürülen fotoğraf karesi hakkında Kibariye, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulunmuş ve ikili sosyal medyada eleştirilmişti. Daha önce de pek çok defa 'aldatma ve affetme' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye-Ali Küçükbalçık çiftinden bu kez romantik bir paylaşım geldi.
KİBARİYE İLE EŞİ ALİ'DEN ROMANTİK ANLAR!
Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! 'İhanet ve affetme' durumları büyük tepki çekmişti bu kez çift romantizmin doruklarında...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya geldi.
1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı var. 2020'nin kasım ayında anneanne olan Kibariye'nin Aras adında bir torunu var.
Ali Küçükbalçık ile 22 yıllık eşi Kibariye, şimdiye kadar birçok kez aldatma ve affetme iddialarıyla gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.
"ALİ'DEN ÇOCUK ALDIRDIM"
Ali Küçükbalçık ve Kibariye hakkında daha önce de aldatma haberleri ayyuka çıkmıştı. Doha Elenouty isimli bir model Ali Küçükbalçık'la bir ilişkisi olduğunu, hamile kaldığını açıklamıştı. Doha Elenouty açıklamasında şu sözlere yer vermişti: