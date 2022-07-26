Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! ’İhanet ve affetme’ durumları büyük tepki çekmişti bu kez...

Ali Küçükbalçık ile 22 yıllık eşi Kibariye, şimdiye kadar birçok kez aldatma ve affetme iddialarıyla gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.