Haberler Magazin Videoları Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kızı ortalığı salladı! 7 ay önce anne olan Sinem Kobal Lalin’le mutfak hallerini paylaştı! “Ne kadar büyümüş”

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kızı ortalığı salladı! 7 ay önce anne olan Sinem Kobal Lalin’le mutfak hallerini paylaştı! “Ne kadar büyümüş”

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi ve kızı ortalığı salladı! 7 ay önce anne olan Sinem Kobal Lalin’le mutfak hallerini paylaştı! “Ne kadar büyümüş”
29.12.2022 19:20 - Son Güncelleme: 29.12.2022 19:22

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:01
O Latif'in 'gönül kuşu' sır...
Magazin 02:38
Pınar Altuğ yaşına takılan...
Magazin 00:06
Almanya'daki konserinde tacize...
Magazin 00:16
Ceren Benderlioğlu kaslı...
Magazin 00:58
Yalı Çapkını hayranlarını...
Magazin 00:20
Emine Ün peş peşe paylaştı!
Magazin 00:17
Leopar desenli elbisesiyle...
Magazin 00:48
Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı...
Magazin 00:40
Kubilay Aka Yalı Çapkını'nın...
Magazin 00:15
Şarkıcı Simge Sağın'dan...
Magazin 00:19
Ses telleri yırtılan Aleyna...
Magazin 00:19
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA