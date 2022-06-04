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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesini gören gözlerine inanamadı! Meğer ünlü oyuncuymuş

Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesini gören gözlerine inanamadı! Meğer ünlü oyuncuymuş
04.06.2022 22:46 - Son Güncelleme: 04.06.2022 22:49

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Halo Dayı'yı canlandıran Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişen Atasoy'un annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Fadik Sevin Atasoy'un Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Ah Be İstanbul gibi yapımlarda rol alan ve kendisinden de ünlü olan annesi bakın kimmiş...

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