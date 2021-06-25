'Kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Müge Anlı canlı yayınında şoke eden detay!

Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim, 'kara köpek' stüdyodaki o isim mi? Canlı yayında şoke eden detay ortaya çıktı! Osman Büyükşen'in çığlıkları duyuldu, çifte cinayetle ilgili özel ekip görevlendirildi. Önceki gün ortaya çıkan şok isimlerin ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. Büyükşen çiftinin olay yerinden sağ çıkan kızları Büşra ile abisi Uğur Büyükşen arasında geçen diyalog sırasında 'Kara abim' sözü kafaları karıştırdı. İddiaya göre eşinin ardından katilin kendisine yöneldiğini gören Necla Büyükşen'in son sözleri, "Kara köpek, ben seni tanıyorum. Bize bunu da mı yapacaktın" olmuştu. Bahsi geçen 'kara köpek' Uğur Büyükşen mi? Katil kim? Dönemin jandarma eri canlı yayında neler söyledi? İşte detaylar...