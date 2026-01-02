PODCAST CANLI YAYIN
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi

Esra Erol, atv ekranlarında yayımlanan programının 31 Aralık günü yayımlanan bölümünde emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesine her türlü yardım yapılırken dayı Kenan Davutoğlu kolluk kuvvetlerine karşı hoş olmayan ifadeler kullandı. Davutoğlu'na tepki gösteren Erol, "Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez." dedi.

2 AYDIR ADIM ADIM TEKİP EDİYOR

Erol, 4 Kasım tarihinden beri Batuhan Yener'in şüpheli ölümündeki sır perdesini aralamak için gece gündüz canla başla çalışıyor. İzmit'te gerçekleşen şüpheli ölümün tüm detaylarını 2 aydır adım adım takip ediyor.

Esra Erol'da programı (Ekran görüntüsü)

30 Haziran'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Batuhan'ın ailesi için aylardır büyük bir emek sarf etti ve o geceye dair birçok detayı ortaya çıkarttı. Esra Erol'un çalışmalarıyla yepyeni bulgular açığa çıktı. Soruşturmadaki taraflar tekrar tekrar ifadeye çağırıldı. Esra Erol yayınında ortaya çıkan yeni bilgiler olayın seyrini değiştirdi.

Aylardır büyük bir özveri ile yapılan çalışmalara rağmen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun sergilediği tavır tepki çekti.

Esra Erol'da programı (Ekran görüntüsü)

EMNİYET TEŞKİLATINA BÜYÜK AYIP

Dayı Kenan, yayında yaptığı konuşma ile Esra Erol'un emeklerini yok sayarak kolluk kuvvetlerine hoş olmayan söylemlerde bulundu. Esra Erol bu duruma anında müdahale etti ve Kenan Davutoğlu'nun emniyet güçlerine karşı söylemlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Esra Erol'da programı (Ekran görüntüsü)

HİÇ KİMSE AT KOŞTURAMAZ

Polis teşkilatına yönelik en ufak bir saygısız söyleme müsaade etmeyeceğini belirten Esra Erol, "Herkesin kırmızı çizgileri, sınırları vardır. Benim mevzum bu soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü konuşacağınız yer değil. Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez! Biz kurumları ve kurumların içerisini boşaltırsak, bazı insanların davranışlarını bir bütüne mal edersek, hep ülkemize zarar veririz gibi düşünüyorum. Teşkilat da görevini yapar. Emniyet teşkilatı görevlileri, onlar günde kaç dosyaya bakıyorlar. Kaç olay çözüyorlar. Omuzlarında yük, ekstra mesai, yaşadıkları sıkıntı ve büyük bir sorumlulukları var." diyerek tepkisini ortaya koydu.

