İşte Maduro'nun son açıklamaları

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlendi. Caracas sokaklarında, Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında tanklar görüldü. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu. Maduro'nun Guantanamo'ya götürüldüğü iddia ediliyor. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi. Öte yandan Maduro’nun operasyon öncesi son açıklamaları ortaya çıktı. İşte o Maduro’nun açıklamaları.