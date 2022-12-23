K'Alp' kıran! Güzel oyuncuyu yok saydı! Alp Navruz, Hazal Subaşı’nın da olduğu bir mekanda İlayda Alişan’la sarmaş dolaş eğlendi

Alp Navruz'un adı her gün bir güzelle anılmaya devam ediyor.







Ünlü oyuncu iddiaya göre bir yıldır beraber olduğu Ayça Ayşin Turan'a ihanet etmiş ve birbirlerine çok yakıştırılan ikili, yollarını ayırmıştı.







İhanet iddialarının ardından bir geceye katılan yakışıklı oyuncu burada Hazal Subaşı ile yakınlaşmıştı.







Navruz, Subaşı ile başlamadan biten ilişkisi sonrası geçtiğimiz gün aynı etkinlikte rast geldi.







Gözler iki oyuncunun yan yana gelmesini beklerken ikisi de birbirini görmezden geldi.







İLAYDA İLE YAKINLAŞTI

Hareketli geçen gecede bir aşk bombası daha patladı.







Hazal Subaşı'yı adeta yok sayan Alp Navruz, gecenin bir başka güzel ismi İlayda Alişan'la yakınlaştı. Güzel oyuncunun hislerini yok sayan yakışıklı oyuncunun aynı etkinlikte İlayda Alişan'la sarmaş dolaş eğlenmesi ise herkesi şaşırttı.







Gece boyu birlikte vakit geçiren Navruz ve Alişan'ın samimiyeti giderek arttı.







Hazal Subaşı'nın ise durgun halleri dikkat çekti. Alp Navruz, İlayda Alişan'la eğlenirken Hazal Subaşı ise gece boyu arkadaşlarıyla sohbet etti.