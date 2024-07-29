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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros mayolu hallerini paylaştı! Son hali çok konuşuldu
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:30

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros mayolu hallerini paylaştı! Son hali çok konuşuldu

Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Evleneceksen Gel programına katılan ve kalça danslarıyla bir döneme damga vuran Solmaz Çiros, uzun bir süre önce ekranlara veda etti. Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen fenomen gelin adayı bu kez plaj dansıyla adından söz ettirdi. Çiçekli mayosuyla kamera karşısına geçen Çiros, plajda dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Solmaz Çiros’un o paylaşımı...

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