Şarkıcı Hatice'nin evlilik hevesi kursağında kaldı! Eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı! 09.12.2019 15:28

Şarkıcı Hatice, Ali Kemal Sarı ile sevgili olduklarına dair ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Kemal Sarı ile evlilik yolunda adım atarken eski sevgilisinin çelmesine takıldı. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice sevgilisi Ali Kemal Sarı tarafından evlilik teklifi aldığı sırada eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı. Peki Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç kimdir? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detayları...

Şarkıcı Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle ilk pozlarını sosyal medyadan paylaşarak aşklarını ilan etmişti. 40 yaşındaki Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını, "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşmıştı.

Hatice, dün doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Ali Kemal Sarı, şarkıcıya evlenme teklif etti. Hatice ve arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sevgilisinden evlenme teklifi aldığı sıra Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı.

Bu olay sonrası ünlü şarkıcı mekanı apar topar terk ederken, Ender Ataç, Hatice'nin kalktığı masaya oturdu.

Şarkıcı Hatice, eşi Ramiz Özbay'dan boşandıktan sonra Ender Ataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatice uzun süre beraber olduğu Ender Ataç'la ayrıldığını Twitter'dan "Ender Ataç ile ilişkim şu saat itibari ile bitmiştir. Allah Herkese hayırlı yazılar yazsın" sözleriyle duyurmuştu.

HATİCE'NİN ESKİ SEVGİLİSİ ENDER ATAÇ KİMDİR?

Ender Ataç, oyuncu, sunucu, manken ve model olarak magazin dünyasındaki yerini almıştır. 2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. olan Ender Ataç yine aynı yıl Best Model Of Turkey 3.sü olmuştur. Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili'de rol almıştır.