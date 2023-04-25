Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül ile olan mutlu birlikteliğinde ihanet iddiaları ortaya çıktı. Kadir Doğulu'nun bir mekanda birden fazla kadınla eğlenirken çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti. Final yapması beklenen Gecenin Ucunda dizisinde birlikte rol alan oyuncu çift mutlu birliktelikleriyle gündeme geliyordu. Peki, 7 yıllık evlilik bitiyor mu? İşte Kadir Doğulu'nun şoke eden görüntüleri...

Aralarındaki uyum her zaman çok beğenilen ünlü çift sık sık birbirlerine olan bağlılıklarını ekranlarda dile getiriyordu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile yaşadıkları bir tartışmayı anlatarak duygusal anlar yaşatmıştı. Fakat sonradan anlatılan hikayenin çalıntı olduğu ortaya çıkarak gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili suların durulmasının ardından Kadir Doğulu yeni bombayı patlattı.Bir mekanda eğlenirken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada olay yarattı.Birden fazla kadınla oldukça samimi anları yakalanan Doğulu'nun yanında Aras Bulut İynemli'nin de oludğu ve tüm çabalarına rağmen Kadir Doğulu'yu engelleyemediği belirtiliyor.Ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medyada o geceye dair detaylar paylaşıldı. İşte gelen yorumlar...

"ARAS BULUT SÜREKLİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ!"

"Yalnız ikisi de farklı kadın. Gece boyunca mekanda farklı farklı kadınların yanına gidip zaten hoş olmayan tavırlarda bulunmuş. Sezer Çakır ve Aras Bulut sürekli engellemeye çalışmış ancak kimseyi de dinlememiş. 2. Fotoğraftaki kadınla el ele bi ara mekandan ayrılmak istemişler ama arkadaşları bir şekilde masaya geri döndürmüşler"

"Bir zamanlar aşklarına hayran kaldığım adamın yaptığına bak Nesli aç gözünü aç."

"Neslihan Atagül'le evlisin ve gül gibi bebek gibi karını aldatıyosun Kadir""Gram şaşırmadım. Diğer bir şaşırmayacağım olay da Kadirin 'alakası yok' açıklaması yapacağı hatta Neslihanın da onu destekleyecegi"

Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile de yasak aşk yaşadığı iddaları ortaya çıkmıştı.

Doğulu ve Arıtürk'ün imam nikahıyla evlendiği hatta Arıtürk'ün hamile olduğu bile iddia edilmişti.

Konuyla ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayan Doğulu, "O haberi yapan kişinin Allah yardımcısı olsun. Bu iddiayı bana değil o haberi yazan kişiye sorun" diyerek sitem etmişti.