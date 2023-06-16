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Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz’e ayak masajı! Sosyal medya onları konuştu

Kaan Yıldırım’dan sevgilisi Pınar Deniz’e ayak masajı! Sosyal medya onları konuştu
16.06.2023 10:10 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:14

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Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi. Oyuncu Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sevgilisini öpmelere doyamayan Kaan Yıldırım, ayak masajı yaptığı sırada kameralara yakalandı. Kısa sürede gündem olan o görüntü akıllara bir dönem arabanın içinde o zamanlar sevgilisi şimdi ise eşi olan Levent Dörter'e ayağını öptüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i getirdi.

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