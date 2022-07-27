Jüri para basıyor! Masterchef' Şefleri ne kadar kazanıyor? Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in kazandığı paralar inanılmaz

Masterchef'in geçen sezonunun ortalarından bu sezon başlangıcına kadar en çok konuşulan konulardan biri, şefler arasındaki ücret anlaşmazlığıydı. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivirioğlu'nun dolar kuru üzerinden ücret sağlamasından rahatsızdı. Ayrıca para konusunda anlaşamadığı için Masterchef 2022 sezonunda yer almayacaktı. Ancak bu sezon jüri kadrosu bozulmadı. Haliyle şeflerin kazançları merak konusu oldu.. Bugün sosyal medyada yer alan bir habere göe şeflerin kazançları dudak uçuklatan cinsten.