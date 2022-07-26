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Haberler Magazin Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef'te Somer Danilo ve Mehmet Şef'in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef'te Somer Danilo ve Mehmet Şef'in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

Masterchef'in geçen sezonunun ortalarından bu sezon başlangıcına kadar en çok konuşulan konulardan biri, şefler arasındaki ücret anlaşmazlığıydı. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivirioğlu'nun dolar kuru üzerinden ücret sağlamasından rahatsızdı. Ayrıca para konusunda anlaşamadığı için Masterchef 2022 sezonunda yer almayacaktı. Ancak bu sezon jüri kadrosu bozulmadı. Haliyle şeflerin kazançları merak konusu oldu.. Bugün sosyal medyada yer alan bir habere göe şeflerin kazançları dudak uçuklatan cinsten.

26.07.2022 15:28 - Son Güncelleme: 26.07.2022 15:28
Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef’te Somer Danilo ve Mehmet Şef’in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

Masterchef'in 5.sezonu olan, Masterchef 2022 2.turlarıyla devam ederken sosyal medyada şeflerin kazançlarına dair iddia kısa sürede elden ele yayıldı.İşte haberin detayları...

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Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef’te Somer Danilo ve Mehmet Şef’in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

MasterChef Türkiye jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın programdan kazandığı para en çok merak edilen konulardan biriydi.

Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef’te Somer Danilo ve Mehmet Şef’in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

Özellikle Mehmet Yalçınkaya hakkında bir süre 'ücret krizi çıkardı', 'yarışmada yer almayacak' iddialarının ardından yarışmada yer alması iyiden iyiye meraları kurcaladı.

Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef’te Somer Danilo ve Mehmet Şef’in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

ORTAYA ÇIKTI

Magazinane'nin haberine göre; jüri üyeleri programdan aylık ise 200-250 bin TL arasında para kazanıyor.

Acun Ilıcalı parayı jüriye basıyor! Masterchef’te Somer Danilo ve Mehmet Şef’in kazandığı paralar inanılmaz! Kavgalar boşa çıkmamış

Böylelikle 6 ay süren yarışmadan her bir üyenin en az 1.2 - 1.5 milyon TL arasında para kazanması bekleniyor.

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