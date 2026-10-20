Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 12:21

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 08.30 sıralarında iş kazası meydana geldi. İş yeri sahibi Yasin Niğdelioğlu, ekskavatörle geri dönüşüm malzemelerini taşırken makine ile ekskavatörün ucundaki malzemeler arasında sıkıştı.

İhbar üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 39 yaşındaki Niğdelioğlu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.