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44 yaşındaki Tayanç Ayaydın'ın Amerikalı eşini gördünüz mü? 2015 yılında nikah masasına oturmuşlar...

Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde ekran karşısına geçen Tayanç Ayaydın, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da son zamanlarda merak konusu oldu. 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Bulut Köpü'den sonra 2015 yılında Amerikalı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Peki Tayanç Ayaydın'ın 9 senelik eşini daha önce gördünüz mü? İşte Tayanç Ayaydın'ın 9 sene önce nikah masasına oturduğu Amerikalı eşi...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 18:06 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 18:12
44 yaşındaki Tayanç Ayaydın’ın Amerikalı eşini gördünüz mü? 2015 yılında nikah masasına oturmuşlar... 1

7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın birçok projede başarılı oyunculuğuyla adını altın harflerle yazdırdı.

44 yaşındaki Tayanç Ayaydın’ın Amerikalı eşini gördünüz mü? 2015 yılında nikah masasına oturmuşlar... 2

Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncu özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında.

44 yaşındaki Tayanç Ayaydın’ın Amerikalı eşini gördünüz mü? 2015 yılında nikah masasına oturmuşlar... 3

ESKİ EŞİYLE 1 SENE EVLİ KALMIŞ!

Meğer Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlendiği ve aynı sene boşandığı Bulut Köpük'ten sonra tekrar nikah masasına oturmuş.

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