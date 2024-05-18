44 yaşındaki Tayanç Ayaydın'ın Amerikalı eşini gördünüz mü? 2015 yılında nikah masasına oturmuşlar...

Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde ekran karşısına geçen Tayanç Ayaydın, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da son zamanlarda merak konusu oldu. 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Bulut Köpü'den sonra 2015 yılında Amerikalı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Peki Tayanç Ayaydın'ın 9 senelik eşini daha önce gördünüz mü? İşte Tayanç Ayaydın'ın 9 sene önce nikah masasına oturduğu Amerikalı eşi...