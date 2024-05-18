Bir zamanlar ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde ekran karşısına geçen Tayanç Ayaydın, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da son zamanlarda merak konusu oldu. 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Bulut Köpü'den sonra 2015 yılında Amerikalı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Peki Tayanç Ayaydın'ın 9 senelik eşini daha önce gördünüz mü? İşte Tayanç Ayaydın'ın 9 sene önce nikah masasına oturduğu Amerikalı eşi...
7 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın birçok projede başarılı oyunculuğuyla adını altın harflerle yazdırdı.
Şimdilerde 44 yaşında olan ünlü oyuncu özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında.
ESKİ EŞİYLE 1 SENE EVLİ KALMIŞ!
Meğer Tayanç Ayaydın 2011 yılında evlendiği ve aynı sene boşandığı Bulut Köpük'ten sonra tekrar nikah masasına oturmuş.