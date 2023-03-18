İtalyan oyuncu Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek depremzedeleri ziyaret etti. İtalyan oyuncu ve şarkıcı Michele Morrone sık sık Türkiye'yi ziyaret etmesi nedeniyle Türk halkı tarafından da sevilen isimler arasında yer alıyor. Morrone'nin son ziyareti ise depremzedeler içindi. Hatay'a giderek yardım dağıtan ünlü oyuncu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çekilen fotoğrafları gören Demet Akalın ve İrem Derici'den yorum gecikmedi.