Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya bakın görenler gözlerine inanamadı! Oğlu Doğukan Manço paylaştı üstelik yorumu da kendi yaptı. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti. Geride Doğukan ve Batıkan adında iki erkek evlat ve bir eş bırakan Barış Manço 7'den 70'e herkesin kalbinde yer alan bir isim. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Lale Manço'yu paylaşan Doğukan Manço, "Anneme bakın, kim der 72" yorumuyla dikkat çekti.