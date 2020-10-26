İstiklal Marşı'nı bilemeyen Şevval Şahin'e corona partisi arkadaşı Şeyma Subaşı sahip çıktı! 'Bozacının şahidi şıracı...'

İstiklal Marşı, Atatürk, Fahrettin Koca gibi ülkemizle ilgili sorulara yanıt veremeyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e, Şeyma Subaşı sahip çıktı! Pandemi döneminde, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği korona partileri ile gündeme gelen Şevval Şahin hakkında konuşan yakın arkadaşı Şeyma Subaşı, "Şevval çok güzel bir kız, çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. arkandayım her zaman arkadaşım" diyerek destek oldu.

MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'la düzenlediği koronavirüsün kol gezdiği ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu partiler ile tepki çeken Şevval Şahin, bir YouTube programına konuk oldu. Her platformda "Türk olmakla gurur duyuyorum" diyen Şahin programda kendisine yöneltilen "Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?" sorusuna "Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır" diyerek yanıtladı.

İSTİKLAL MARŞI'NI BİLEMEYİNCE YAYINI TERK ETTİ

Ünlü model programda kendisine yöneltilen "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?", "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.

BAKAN KOCA'YI TANIMADI

Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şevval Şahin'e "Sorgu Sual" programında 'Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?' sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruyu yanıtlayamadı ve "Pas" dedi. Yaptığı partilerle sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Şahin, "Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami'deydim, ben de evden çıkmadım" sözleriyle şaşırttı.

"BEN NEYSEM OYUM"

Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce, Türkçe karışık konuşmasıyla yarattığı tartışma hakkında "Ben sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum, Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti, ben neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" dedi.

"ERKEK ARKADAŞIMIN SÖZLERİNE KATILMIYORUM "

Şevval Şahin'e erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın "Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" açıklaması soruldu. Ünlü model, "Hayır katılmıyorum tabii. Belki ben onun açıklama yapmasını istememişimdir ama o açıklama yapmıştır. Onun açıklama yapmasına saygı duyarak kendi tercihimle uzaklaşmış olabilirim" diye konuştu.

Daha sonra açıklama yaparak katıldığı programa dava açacağını ifade eden Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e, yakın arkadaşı Şeyma Subaşı sahip çıktı.

Programda "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?, Fahrettin Koca kimdir?, Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" gibi sorulara yanıt veremeyince gündeme oturan MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e destek geldi.

"AYNI ŞEYLERİ BEN DE YAŞADIM"

O ünlü isimlerden biri de Şevval Şahin'in yakın arkadaşı Şeyma Subaşı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Aynı şeyleri ben de yaşadım." dedi.

İşte Şeyma Subaşı'nın açıklaması...

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI ŞEYMA!

"Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, Tamamen arkasındayım, keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında. Ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

"KISKANÇ BİR MİLLETİZ"

Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki; insalara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum, böyle bir karaktere sahip olduğunuz için.

"ARKANDAYIM"

Şevval çok güzel bir kız, çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. arkandayım her zaman arkadaşım"