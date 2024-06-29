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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 15:51 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 15:51

Issız aşk! Çağatay Ulusoy, yeni sevgilisiyle yakayı ele verdi

Çağatay Ulusoy, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Ulusoy, Cennet Koyu’nda yeni sevgilisiyle yakayı ele verdi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, uzun bir süre aşk yaşamış ikilinin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, şu sıralar Bodrum'da tatilde...

Ulusoy, yeni sevgilisiyle Bodrum-Cennet Koyu'nda bir teknede görüntülendi. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; oyuncu yalnız değildi ve yeni sevgilisiyle teknede birlikte kaldılar. Ulusoy, sabah saatlerinde kız arkadaşını yolcu etti ve kendisi de otele geçti. Kameralardan kaçmak için ıssız koylarda vakit geçiren taze çift ne yapsa da olmadı.

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