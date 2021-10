Şarkıcı ışın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bebek'te objektiflere takıldı. Karaca, "Stüdyoya gidiyorum. Gerginlik üstüne gerginlik. Can çok sakin sinirlerimi bozuyor. Bir kavga et benimle. Kadın dediğin biraz kavga ister ayol" diye konuştu.