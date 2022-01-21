Haberler Magazin Videoları İrem Sak'tan Furkan Korkmaz itirafı! Sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı: "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu"

İrem Sak'tan Furkan Korkmaz itirafı! Sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı: "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu"

İrem Sak'tan Furkan Korkmaz itirafı! Sevgilisini 'arkadaşız' diyerek yutturmaya çalışmıştı: "Evet en son duyduğunuz şey doğruydu"
21.01.2022 00:18 - Son Güncelleme: 21.01.2022 00:30

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:12
CHP'li Bilecik Belediyesinde...
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 00:37
Testi pozitif çıkan şüpheli...
Ana Sayfa 00:39
Evde çıkan yangında 11...
Ana Sayfa 00:40
Milyonluk telefon...
Ana Sayfa 00:40
Hemşireye silahlı saldırı! Acı...
Ana Sayfa 00:22
10 yıl hapis cezası ile aranan...
Ana Sayfa 05:11
Cansu Özlevi özür diledi...
Ana Sayfa 00:29
Esenyurt'ta korkutan çatı...
Ana Sayfa 00:38
2 doz BionTech olana TURKOVAC!
Ana Sayfa 03:58
HDP Milletvekili Semra...
Ana Sayfa 00:47
CHP'li İBB'nin yapımını...

Sevilen oyuncu İrem Sak’tan beklenen itiraf geldi. Güzel oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını kabul etti. İrem Sak, "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" sözleri ile açıkladı.

Magazin Videoları

Ünlü oyuncu İrem Sak, yaz aylarında NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti.




O dönem "Benim 3 yıldır sevgilim yok. Furkan'la da sadece arkadaşız" diyen İrem Sak, önceki gün aşka geldi.

İrem'in 'arkadaşım' dediği basketbolcu meğer sevgilisiymiş!

"Artık saklanacak bir şey yok" diyen İrem Sak, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.




Nişantaşı'nda AVM gezintisine çıkan 35 yaşındaki oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük olan Furkan Korkmaz ile aşkını sonunda itiraf etti.




Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Evet var hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" diye cevap verdi.




SOSYAL MEDYA EMEKLİSİ
Daha önce ilişkisini yalanladığı hatırlatılınca espri yapan İrem Sak, "Siz de inandınız mı?" diye karşılık verdi.




Uzun zamandır Instagram'dan paylaşım yapmayan İrem Sak, "Sosyal medyadan emekli oldum. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü rahat atamıyorum istediğim gibi. O yüzden atmamak daha iyi. Artık kendi hayatımı yaşıyorum" dedi.

SON DAKİKA