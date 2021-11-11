İrem Derici, bir dönem aşk yaşadığı Genco Ecer bir araya geldi

İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi’yi sosyal medya hesabında takipten çıkmasıyla gündem olmuştu. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ancak ‘Arkadaşız’ açıklamasını yapan ikilinin bu hamlesi, “Görünüşe göre 'arkadaşlık' bitti” yorumuna neden olmuştu. Cem Belevi defterini kapatan Derici, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, bir dönem aşk yaşadığı Genco Ecer ile geçirdiği keyifli anları Instagram hesabında yayınladı. İkiliyi görenler ‘Aşk yeniden’ yorumunda bulundu.