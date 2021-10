İlişki görüntülendi! Sİbel Can Emir Sarıgül videosu izle! İlk kez yan yana bu kadar yakın kameralara yakalandılar. Buket Aydın ile yaşadığı aşkla bir süre magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, geçen mayıs ayında şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Teknede çekilen görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken Buket Aydın Emir Sarıgül'ü terketmişti. Sibel Can ile Emir Sarıgül, ikilisi ilk kez yan yana bu kadar yakın kameralara yakalandılar. İkilinin birlikte çekilen videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün restoranda kayda alının o görüntüleri...