Tekne görüntüleri ifşa olmuştu! Sibel Can ile Emir Sarıgül’den bir bomba görüntü daha! Bakın nasıl yakalandılar...
Tekne görüntüleri ifşa olmuştu! Buket Aydın ile yaşadığı aşkla bir süre magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, geçen mayıs ayında şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Teknede çekilen görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bazı kişiler tarafından fotoğraflar için 'fotoşop' denilmişti. Sibel Can ile Emir Sarıgül, bir kez daha objektiflere yakalandı. İkilinin birlikte çekilen videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak en az tekne görüntüleri kadar konuşuldu. İşte Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün o görüntüleri...
Emir Sarıgül, geçen mayıs ayında şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. İkilini teknede çekilen fotoğrafları uzun süre gündem olmuştu.
Sibel Can ve Emir Sarıgül, bir kez daha kameralara yakalandı. tv100'de yer alan habere göre; Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti ve arkadaşlarıyla buluştu.
İkilini görüntüsü, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Emir Sarıgül'ün eski aşkı Buket Aydın'a işaret ederek yorumlarda bulundu.
NE OLMUŞTU?
Buket Aydın'ın eski sevgilisi Emir Sarıgül, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Aydın ise magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk kez gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulunmuştu.