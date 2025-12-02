Yoğun bakımdan çıktı! İşte Murat Cemcir’in son sağlık durumu

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve iç kanama geçirdiği belirlenmişti. Birçok sevilen projede yer alan oyuncunun yoğun bakıma alınması hayranlarını endişelendirmişti.

Hastane cephesinden dün yapılan açıklamada, divertikül kanaması nedeniyle müdahale edilen Cemcir'in tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Bugün ise sevindiren gelişme yaşandı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Murat Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

"Doktorlar Az Daha Bağırsaklarını Alacaklarmış"

Oyuncunun yaşadığı süreci paylaşan Erken, evde aniden fenalaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış"