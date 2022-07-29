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İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu! İşte düğün görüntüleri...

İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu! İşte düğün görüntüleri...
29.07.2022 16:37

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İlhan İrem'in eşi Hansu İrem bakın kim çıktı! "Başka boyutlardan tanışıyorduk" diyerek seviyordu, tanışma hikayeleri 'vay be' dedirtecek... Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İrem, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Kendi deyimiyle dünya cehenneminin çok ötesinde yarattığı cennetinde yaşayan İlhan İrem, aslında hiç uzağımızda değil. Biz "Boşver Arkadaş", "Anlasana", "İşte Hayat" ve daha pekçok şarkılarıyla bir nesli büyüttü. 67 yaşında aramızdan ayrılan İlhan İrem, "eşimle tanışmamız göksel bir buluşma" diyerek Hansu İrem ile aşkının başlama noktasını anlatmıştı. İşte düğün görüntüleri...

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