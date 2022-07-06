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İhanet iddiaları 14 yıllık evliliği 5 dakikada bitirdi! Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa boşandı

İhanet iddiaları 14 yıllık evliliği 5 dakikada bitirdi! Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa boşandı
06.07.2022 14:59 - Son Güncelleme: 06.07.2022 14:59

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa boşandı. Uzun süredir ihanet dedikodularıyla anılan çift bir süre önce ailece tatile çıkarak, haklarında çkan iddiaları yalanlamıştı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın adı uzun süredir "ihanet" dedikodularıyla anılıyordu.




Çiftin birbirlerini aldattıkları konuşuluyordu. İkili, söylentilerin ardından ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.




Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı. Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor.




Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.




DESTEK BEKLİYORUZ
Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:




Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayacağız. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz."




Dusko Tosic, "Çocuklarımız için ölene kadar aslında dost kalmalıyız. Jelena da bunun farkında. Belki evliliğimiz yürümedi ama iki harika çocuk sahibi olduk" dedi.

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