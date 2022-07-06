Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın adı uzun süredir "ihanet" dedikodularıyla anılıyordu.







Çiftin birbirlerini aldattıkları konuşuluyordu. İkili, söylentilerin ardından ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.







Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı. Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor.







Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.







DESTEK BEKLİYORUZ

Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:







Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayacağız. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz."







Dusko Tosic, "Çocuklarımız için ölene kadar aslında dost kalmalıyız. Jelena da bunun farkında. Belki evliliğimiz yürümedi ama iki harika çocuk sahibi olduk" dedi.