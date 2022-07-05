Seda Sayan evini paylaştı! Biricik eşi Çağlar Ökten’le olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaklaşık üç ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Aralarındaki yaş farkıyla birçok kişinin tepkisini çeken ikili, ilişkileri kadar düğün törenleriyle de çok konuşuldu. Çiftin düğününe Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ve Çağlar Ökten'in anne ile babasının katılmaması uzun süre magazin gündeminde yer tuttu. Ancak geçen gün kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelen Sayan, bir kez daha 'aramızda sorun yok' mesajını verdi. Tepkilere kulak asmayan ve Ökten ile aşkını doludizgin yaşamaya devam eden Sayan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, eşi Çağlar Ökten ile aşk yuvasını paylaştı. Sayan'ın paylaşımını gören dönüp bir daha bakarken çiftin evi gündem oldu. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...