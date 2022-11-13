İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son halini görenler şaşkına döndü! İmaj değiştirdi olay oldu: "En son 14 yaşında fön çektirmiştim"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son halini gören şaştı kaldı! İmaj değiştiren ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in Instagram paylaşımı olay oldu. Kıvırcık ve gür saçlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğünüyle günlerce konuşulan Dilan Çıtak imajında değişikliğe gitti. Saç rengini değiştiren şarkıcı işlem sırasında çekilen fönlü halini takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Dilan Çıtak, "En son 14 yaşında fön çektirmiştim" notuyla da herkesi şaşırttı.