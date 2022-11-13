Hadise'den derin yırtmaçlı mini eteğiyle danş şov! Öyle bir dans etti ki neredeyse..

Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Kasığına kadar derin yırtmacı olan süper mini elbisesiyle şovu olay oldu. 37 yaşındaki Hadise'yi görenler, "İşte geri döndü" , "Kraliçe yine şov yaptı" yorumlarında bulundu. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı Hadise Instagram'ın altını üstüne getirdi. Sahne aldığı mekanda kostümü ve danslarıyla dikkat çeken Hadise o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca olanlar oldu. Başarılı şarkıcıya adeta yorum yağdı.