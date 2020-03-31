İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

İbrahim Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in corona virüs test sonucu çıktı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dörter, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.Levent Dörter'in corona virüs testinin pozitif çıkması akıllara, 'İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı?' sorusunu getirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in kötü haberi verdiği paylaşım!
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