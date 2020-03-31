İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

"KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN" DEMİŞTİ

Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs"