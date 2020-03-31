Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

İbrahim Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in corona virüs test sonucu çıktı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dörter, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.Levent Dörter'in corona virüs testinin pozitif çıkması akıllara, 'İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı?' sorusunu getirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Levent Dörter'in kötü haberi verdiği paylaşım!

31.03.2020 11:44 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:19
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sevgilisi Levent Dörter, dün akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve test yapılmıştu. Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısının corona virüs testi pozitif çıktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

Dilan Çıtak Tatlıses'in Levent Dörter'in corona virüs testi yaptırdığı anlarda psikolojisinin iyi olmadığını belirttiği ifade edilmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

Tatlıses'in damadı Levent Dörter kötü haberi sosyal medya hesabından verdi:

Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua,,,, Hepinizi çok seviyorum...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

Nişanlısı Levent Dörter'in koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasıyla gözler İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses corona virüse mi yakalandı? Nişanlısının test sonucu çıktı!

"KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN" DEMİŞTİ
Dörter , bugün sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı "Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs"

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlülerden destek yağıyor! Seda Sayan da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi ve...
'Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlülerden destek yağıyor! Seda Sayan da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi ve...