Hümeyra’nın evlat acısı! Evinde ölü bulunan Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü?

12.08.2020 14:07

Son dakika haberine göre, ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gündür oğlundan haber alamayan ünlü isim oğlunun evine gidip kapıyı açtırdı. Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi. Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek. Peki, Sadık Bigat kimdir? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Sadık Bigat kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi. Peki, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte detaylar...

SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadık Bigat 47 yaşındadır. Hümeyra 1972'de Mithat Bigat ile evlenmiştir ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu olmuştur.

Edinilen bilgiye göre, oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

HÜMEYRA KİMDİR?

Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşlarında balerin olmak isteyen ve gerekli eğitimi alan Hümeyra'nın hayatı, daha sonra döneminin önemli plak şirketlerinden Melodi Plak çalışmaya başlamasıyla değişti. Plak kapaklarının tasarımlarını yapan bir grafiker olarak çalışmaya başlayan Hümeyra, şirkette çalıştığı bir günün sonunda rahatlamak için gitarıyla çaldığı ve seslendirdiği, kendi bestesi olan Olmasaydı adlı şarkıyı tesadüfen dinleyen patronu tarafından keşfedildi.

Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa, şarkıcının çıkarttığı ilk plak oldu; bunu Altın Plak ödülü sahibi olan Kördüğüm ve Sessiz Gemi takip etti. 1977 yılında çıkarttığı ilk albümü Anlatamıyorum'un sonrasında ise o artık Türkiye'nin ilk gerçek pop starı olarak anılıyordu.

90'lı yılların ortalarında uzun bir süre ekranlardan kaybolan Hümeyra, 2000'li yıllarda sitcom dizisi Avrupa Yakası ve Çağan Irmak'ın yönettiği drama filmi Babam ve Oğlum ile ekranlara başarılı bir dönüş yaptı. Kendisi ile daha önce tanışmamış olan genç kuşaklar ile etkileşime geçmiş olmaktan her zaman mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Babam ve Oğlum'un ardından Kabuslar Evi ve Ulak adlı iki sinema filminde daha Çağan Irmak ile çalıştı.

Hümeyra Akbay, Show TV.'de yayınlanan olan Melekler Korusun adlı drama dizisinde de rol almıştır.

2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Hümeyra, Kerem Bursin, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.