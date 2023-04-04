Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Hülya Koçyiğit 'kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim' dedi yaşadığı zor günleri anlattı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen Hülya Koçyiğit, hayatını değiştiren olayı anlattı. İşte "Kızım kanser olduğunu açıkladığında gerçekten korkuya kapıldım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı" diyen Hülya Koçyiğit'in açıklamaları...