Hülya Avşar fena bozuldu tatil pozları olay olmuştu... Avşar kızına, 'Genç kızlara taş çıkardı' demek artık hayal! Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar kızı, Ayvalık'taki yazlığından verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyordu. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Avşar kızını bu yaz magazinde oldukça fazla gördük. Uzun süredir tatil için gittiği Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Son olarak önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan ve muhabirlerle konuşan Hülya Avşar, neşesi ve kahkahalarıyla Etiler sokaklarını inletti.