Hülya Avşar fena bozuldu tatil pozları olay olmuştu... ’Genç kızlara taş çıkardı’ demek artık hayal, Hülya bir döndü pir döndü!

"BEN OLSAM..."

Sosyal medyada verdiği pozlar hakkında da konuşan 57 yaşındaki Hülya Avşar, "O pozlar neden çok konuşuluyor anlamıyorum, genç kızlara taş çıkardı diye başlıklar atılıyor. Öyle başlıklar atmayın"