Hülya Avşar fena bozuldu tatil pozları olay olmuştu... 'Genç kızlara taş çıkardı' demek artık hayal, Hülya bir döndü pir döndü!
Hülya Avşar fena bozuldu tatil pozları olay olmuştu... Avşar kızına, 'Genç kızlara taş çıkardı' demek artık hayal! Sosyal medyayı aktif kullanan Avşar kızı, Ayvalık'taki yazlığından verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyordu. Fırsat buldukça tenis oynayan Hülya Avşar'ın en büyük tutkularından biri de wakeboard. Avşar kızını bu yaz magazinde oldukça fazla gördük. Uzun süredir tatil için gittiği Ayvalık'ta olan Hülya Avşar, İstanbul'a bir döndü pir döndü. Son olarak önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan ve muhabirlerle konuşan Hülya Avşar, neşesi ve kahkahalarıyla Etiler sokaklarını inletti.
17.09.2021 10:24
- Son Güncelleme: 17.09.2021 10:27
AVŞAR KIZI BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!
Hülya Avşar o başlığa fena bozuldu. 'Genç kızlara taş çıkardı' demek artık hayal, Hülya bir döndü pir döndü!
Yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı Hülya Avşar, Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Kendisiyle ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Avşar, Instagram hesabından verdiği pozların neden bu kadar konuşulduğuna anlam veremediğini söyledi.
"BEN OLSAM..."
Sosyal medyada verdiği pozlar hakkında da konuşan 57 yaşındaki Hülya Avşar, "O pozlar neden çok konuşuluyor anlamıyorum, genç kızlara taş çıkardı diye başlıklar atılıyor. Öyle başlıklar atmayın"