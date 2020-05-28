Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile karantinada! İşte şoke eden fotoğraf

28.05.2020 12:39

Hülya Avşar Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. İlk evliliğini tanınmadan önce gerçekleştiren Hülya Avşar, ikinci evliliğini kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu ile yaptı. 1998 yılında anne olan Hülya Avşar, 2005 yılında boşandığı eşi Kaya Çilingiroğlu ile magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılsalar da dost kalmayı başaran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinayı birlikte geçirdikleri ortaya çıktı! Instagram hesabından siyah - beyaz fotoğraf paylaşan Hülya Avşar'ın arkasında oturan eski eşi Kaya Çilingiroğlu dikkat çekti. Hülya Avşar eski eşi hakkında Ocak ayında "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" sorusuna gülerek verdiği, "Evlilik için yazı bekleyin" yanıt ile akıllarda soru işareti bırakmıştı.