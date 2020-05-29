Hadise gece gece sevgilisi Kaan Yıldırım'a seslendi! 'Sensizliğe dayanamam' İşte Hadise'nin videosu

29.05.2020 16:00

Hadise, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. O Ses Türkiye'den ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hadise, uzun bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. 2020'nin bomba aşkı arasında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ile adeta yarış halinde olan ikiliden Hadise, önceki gün aşka geldi. Instagram'dan paylaştığı video ile dikkat çeken Hadise, 'Sensizliğe dayanamam' dedi.

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı, tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ilişkide Hadise, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki şarkıcı önceki gün adeta aşka geldi. Sık sık sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermeli videolar paylaşan Hadise gece gece, 'Sensizliğe dayanamam' dedi.



Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsa resmileştirdi. Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı. Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı. Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.

İddialara göre Hadise, pandemi süreci bittikten sonra da Yıldırım'ın anne ve babasıyla tanışacak. Bu arada Kaan Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor.

Hadise, Instagram'dan daha önce de Reynmen'in Leila şarkısına eşlik ettiği anların videosunu paylaşmıştı. Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı videoda 'Dünya bir yana sen bir yana' derken yaptığı vurgu, bu videonun sahibinin aslında Kaan Yıldırım olduğunu adeta gözler önüne serdi.Videoda bir başka dikkat çeken detay ise Hadise'nin yüzündeki mutluluk...

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'den gelen paylaşım dikkat çekti. Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi. Yakışıklı popçu, yarışmada çekilen bir fotoğrafı ile adeta ayrılık mesajı verdi. Güzel şarkıcı ise Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'O Ses Türkiye' stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Murat Boz Style" notunu yazdı.

Yıllardır 'O Ses Türkiye' yarışmasının vazgeçilmezi olan Hadise'nin paylaşımı, yeni sezonda jüri koltuğunda oturmayacağı şeklinde yorumlandı.