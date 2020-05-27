Haberler
Galeri
Magazin
Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile karantinada! 'Fotoğrafı siyah beyaz yapman işe yaramadı Hülya'
Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile karantinada! 'Fotoğrafı siyah beyaz yapman işe yaramadı Hülya'
Hülya Avşar Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. İlk evliliğini tanınmadan önce gerçekleştiren Hülya Avşar, ikinci evliliğini kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu ile yaptı. 1998 yılında anne olan Hülya Avşar, 2005 yılında boşandığı eşi Kaya Çilingiroğlu ile magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılsalar da dost kalmayı başaran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinayı birlikte geçirdikleri ortaya çıktı! Instagram hesabından siyah - beyaz fotoğraf paylaşan Hülya Avşar'ın arkasında oturan eski eşi Kaya Çilingiroğlu dikkat çekti. Hülya Avşar eski eşi hakkında Ocak ayında "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" sorusuna gülerek verdiği, "Evlilik için yazı bekleyin" yanıt ile akıllarda soru işareti bırakmıştı.
27.05.2020 14:37
- Son Güncelleme: 27.05.2020 14:58
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğraf ile sosyal medyayı 'bornoz mu gömlek mi?' ikilemine düşüren Hülya Avşar, bu kez de eski eşiyle gündeme geldi.
Hülya Avşar makyajsız haliyle bir fotoğraf paylaştı. Avşar'ın fotoğraftaki Kaya Çilingiroğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinada birlikte olması akıllara 'yeniden mi birlikteler?' sorusunu getirdi.
Attığı her adımı, söylediği her sözü ile gündemde kalmayı başaran Hülya Avşar kimdir?
Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi.
Biz de sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına el atmadığı alan kalmayan Avşar'ın magazin dünyasında yazdığı 'tarihe' bir göz atmak istedik. Aşkları, skandalları, gaflarıyla Avşar'ın gösteri dünyasının son 37 yılına düştüğü notlar...