'Hiçbir erkek Linet'ten sıkılmaz' diyen şarkıcı Linet'ten kalça büyütme ameliyatı iddiaları sonrası iddialı sözler 06.04.2020 17:05

Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla Şubat ayında gündeme gelmiş ve Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için harcadığı servetle günlerce konuşulmuştu. 45 yaşındaki Linet verdiği bir röportajda, ''Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor.'' sözleri ile dikkat çekti. Sosyal medyanın konuştuğu bu açıklamalardan sonra Linet'in eski hali araştırılmaya başlandı! Şarkıcı Linet eski haliyle herkesi şoke etti!