'Hiçbir erkek Linet'ten sıkılmaz' diyen şarkıcı Linet'in eski hali herkesi şoke etti! Bu fotoğraflar çok konuşulacak!

''Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor.''

''Biraz kendim gibi birilerini arıyorum kısacası ve hep eksik kalıyor. Ben birçok konuda donanımlıyım. Hayatı ve gezmeyi çok seviyorum. Çok spontone bir kadınım. Hayatıma girecek kişinin de benim kadar donanımlı olması gerekiyor.''