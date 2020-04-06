'Hiçbir erkek Linet'ten sıkılmaz' diyen şarkıcı Linet'in eski hali herkesi şoke etti! Bu fotoğraflar çok konuşulacak!
Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla Şubat ayında gündeme gelmiş ve Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için harcadığı servetle günlerce konuşulmuştu. 45 yaşındaki Linet verdiği bir röportajda, ''Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor.'' sözleri ile dikkat çekti. Sosyal medyanın konuştuğu bu açıklamalardan sonra Linet'in eski hali araştırılmaya başlandı! Şarkıcı Linet eski haliyle herkesi şoke etti!
Koronavirüs sebebiyle konserlerinin iptal olduğunu dile getiren Linet, Yıldız Tilbe'ye hangi sebeple özendiğini ise şöyle dile getirdi: Bacaklarım çok güzel. Bu yüzden kısa etek ve yırtmaçları çok seviyorum. Sırf bacaklarım daha da güzel görünsün diye sahneye yüksek topuklu ayakkabılarla çıkıyorum. Bu anlamda Yıldız Tilbe'yi kıskanıyorum. Sahneye terlik ya da spor ayakkabıyla çıkıyor. Benim sesimden çok ayaklarım yoruluyor. Kardeşim, şarkı söylüyoruz diye çile çekmeye gelmedik dünyaya ama biz zoru başarıyoruz.
''Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor.''
''Biraz kendim gibi birilerini arıyorum kısacası ve hep eksik kalıyor. Ben birçok konuda donanımlıyım. Hayatı ve gezmeyi çok seviyorum. Çok spontone bir kadınım. Hayatıma girecek kişinin de benim kadar donanımlı olması gerekiyor.''
Son zamanlarda sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla geçtiğimiz Şubat ayında çok konuşulmuştu. Linet, Kim Kardashian poposu olarak adlandırılan estetik operasyonu geçirdi. Konserde giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Linet Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı. İşte Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik olan şarkıcı Linet'in son hali...