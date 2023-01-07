5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise’nin aşk açıklaması sosyal medyada olay oldu! “Sen ve ben akıllanmayız” Mehmet Dinçerler’in eski eşi...

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla da sık sık gündem olmuştu. Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan şarkıcının adı son olarak Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına karıştı. Dün akşam arkadaşları ile bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'nin aşkla ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı için "Sen ve ben akıllanmayız", "Doymadı aşık olmaya" gibi yorumlar yapıldı. İşte o açıklama...