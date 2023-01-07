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Ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba iddia! Aynı evde mi yaşıyorlar?

Ayrıldıklarını açıklayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba iddia! Aynı evde mi yaşıyorlar?
07.01.2023 11:01 - Son Güncelleme: 07.01.2023 11:01

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmıyor hatta aşk yaşadıkları bile iddia ediliyordu. Akabinde Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurmuştu. Henüz ayrılığın yankıları dinmemişken Afra ile Mert hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kaynak ise yemek siparişleri getirip götüren bir kurye...

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