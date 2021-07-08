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Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Jakuzide köpükler içinde nefes kesti

Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Jakuzide köpükler içinde nefes kesti
08.07.2021 09:44
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral jakuzi pozuyla nefes kesti! Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Jakuzide beyaz bikinisi ile köpükler içinde poz veren Soral, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzel ve çekicisin", "Göz kamaştıran bir güzellik!" yorumlarında bulundu. İşte Hande Soral'ın çok konuşulan o paylaşımı…


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