Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral jakuzi pozuyla nefes kesti! Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Jakuzide beyaz bikinisi ile köpükler içinde poz veren Soral, sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzel ve çekicisin", "Göz kamaştıran bir güzellik!" yorumlarında bulundu. İşte Hande Soral'ın çok konuşulan o paylaşımı…

08.07.2021 01:44 - Son Güncelleme: 08.07.2021 01:44
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine can veren ünlü oyuncu Hande Soral, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, son paylaşımıyla adeta nefes kesti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Hande Soral, beyaz bikinisi ile köpükler içinde verdiği jakuzi pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Soral'ın iddialı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan cüretkar paylaşım! Köpükler içinde poz verdi jakuzi pozuyla nefes kesti

Güzelliği ile göz kamaştıran Hande Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.