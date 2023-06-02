Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklama anne Gamze Erçel Yıldırım'dan geldi. 2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen ve aynı yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel geçtiğimiz aylarda hastaneden yaptığı paylaşımla kahretmişti. Erçel, verdiği bir röportajda kanserle mücadele eden minik kızının sağlık durumunu işte bu sözlerle açıkladı.