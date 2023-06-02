Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu: "Zor günler..."
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklama anne Gamze Erçel Yıldırım'dan geldi. 2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen ve aynı yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel geçtiğimiz aylarda hastaneden yaptığı paylaşımla kahretmişti. Erçel, verdiği bir röportajda kanserle mücadele eden minik kızının sağlık durumunu işte bu sözlerle açıkladı.
02.06.2023 10:47 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:02
"ZOR GÜNLER..."
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu...
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.
ylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında konuşulmasının ardından ilk sessizliği bozan kişi Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel olmuştu.