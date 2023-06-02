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"Rota yeniden oluşturuldu" Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu | Video

"Rota yeniden oluşturuldu" Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yaptığı yorum olay oldu | Video
02.06.2023 11:46 - Son Güncelleme: 02.06.2023 11:48

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Çapkınlıklarıyla ünlü işletmeci Umut Evirgen, yine gündem oldu. Evirgen, geçtiğimiz yıl ayrıldığı Serenay Sarıkaya’nın bir paylaşımına yorum yaptı, ortalık karıştı.

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Serenay Sarıkaya, kadrosunda yer aldığı 'Alice Müzikali'nin veda partisinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın önceki akşam yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktaladığı ünlü işletmeci Umut Evirgen kayıtsız kalmadı. Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde yorum yapması ise gündem oldu.

YORUM YAĞDI
Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden "Adamın demek ki hala umudu var", "Yeniden yandı ışıklar", "Rota yeniden oluşturuldu" gibi yorumlar geldi.

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