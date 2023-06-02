Serenay Sarıkaya, kadrosunda yer aldığı 'Alice Müzikali'nin veda partisinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın önceki akşam yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl ilişkisini noktaladığı ünlü işletmeci Umut Evirgen kayıtsız kalmadı. Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde yorum yapması ise gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden "Adamın demek ki hala umudu var", "Yeniden yandı ışıklar", "Rota yeniden oluşturuldu" gibi yorumlar geldi.