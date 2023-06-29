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Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: "Evlenirler"

Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay: "Evlenirler"
29.06.2023 14:10

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı İtalya'da ifşa oldu! Aşklarını romantik paylaşımla ilan etmişlerdi gizli çekilen görüntü olay oldu. Sosyal medyada Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftine "Evlenirler" yorumları yağdı. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyordu. Düğün sezonunun açılmasıyla eğlencelerde boy gösteren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez Coldplay konserine gitti. İkiliden konserde ilk paylaşımlar geldi. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in videosunu paylaşırken, Erçel ise Sabancı ile sarmaş dolaş aşk dolu fotoğrafını takipçilerine sundu. İtalya tatili devam eden çiftten yeni görüntü geldi.

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